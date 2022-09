Guerre en Ukraine : immersion dans la contre-offensive de Kiev dans le Donbass

Dans l'oblast de Donetsk (Ukraine), c'est un petit matin plein d'optimisme pour un Tchétchène de 37 ans, engagé volontaire, qui se bat pour libérer les terres noires du Donbass. "Ici aussi, on avance. On va essayer de récupérer aux Russes le contrôle de la ville de Pisky (Ukraine). On devrait la récupérer aujourd'hui ou demain", explique-t-il. Il retrouve ses camarades cachés dans une maison éventrée, en première ligne. Les positions russes sont juste en face, derrière un petit lac.

Un Russe à la tête du bataillon ukrainien

Pour s'orienter, les soldats utilisent un drone. Alors qu'une contre-offensive ukrainienne est en cours vers Kherson et dans la région de Kharkiv, ici aussi, dans le Donbass, les bombardements font rage. Les forces ukrainiennes tentent de profiter de la désorganisation russe pour viser et atteindre plusieurs positions. Le soldat à la tête du bataillon est surprenant : russe, il a combattu en Tchétchénie pour l'armée de Vladimir Poutine. "J'étais présent pendant la guerre de Tchétchénie, et j'ai réalisé que Poutine ne pensait qu'à l'argent", explique-t-il.