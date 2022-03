Guerre en Ukraine : qu’en pensent les Français ?

Au 11ème jour de guerre en Ukraine, que pensent les Français du conflit ? Il y a d’abord les anxieux, très inquiets de l’attitude de Vladimir Poutine. "Ça fait peur de savoir qu’on a quelqu’un qui n’a peut-être pas toute sa tête et qui est capable d’envoyer des bombes nucléaires", dit une femme. Mais l’angoisse n’empêche pas de se sentir très solidaire envers les Ukrainiens. "Il y a des associations, il y a pleins de point où on peut déposer des aliments, des vêtements donc on fait ce qu’on peut et on essaie d’aider à notre niveau", pense une femme.



"Ce n’est pas la peine de devenir hystérique"

Et puis il y a ceux qui sont pragmatiques, voire désabusés. "S’il y a une troisième guerre mondiale, j’ai envie de te dire, il y en aura une quoi, qu’elle vienne de là ou d’ailleurs, je ne serais même pas surprise", avoue une femme. "Ce n’est pas la peine de devenir hystérique, ça ne réglera pas le problème. On est inquiets, on est attentifs et c’est tout ce qu’on peut faire", rétorque une autre.