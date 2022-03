Guerre en Ukraine : quels moyens pour arrêter Poutine ?

Interrogé sur l'insistance du président ukrainien Volodymyr Zelensky ​(enlève les 2 virgules du début de la phrase) à opter pour la voie de la négociation, Pascal Boniface, directeur de l'IRIS, rappelle qu'il a "acquis un statut de héros international, puisqu'il résiste au rouleau compresseur russe. Son peuple souffre, mais pour lui, la reddition totale n'est pas envisageable. Les Américains lui avaient proposé un sauf-conduit, à une époque où l'on pensait que la guerre pouvait être rapidement gagnée par les Russes (...). Il veut incarner la résistance à la Russie".

La difficulté d'attester d'un crime de guerre

Autre invité du 23h, le colonel Éric Emereaux, investi dans la lutte contre les crimes de guerre, évoque la complexité de constater les crimes de guerre de Vladimir Poutine. "On a souvent l'habitude, quand on est enquêteur en matière de justice internationale, d'utiliser l'acronyme ABC : assume nothing, believe nothing, check everything, ce qui veut dire ne jamais présupposer, ne croire en rien et tout vérifier", a-t-il expliqué.