Guerre en Ukraine : quelle est la répartition des réfugiés à travers l'Europe ?

Pour fuir la guerre, les civils ukrainiens se dirigent vers toute l'Europe et notamment en Pologne​. Le pays en accueille plus d'un million.

Selon le dernier décompte de l'ONU, plus d'1,7 millions de personnes ont fui l'Ukraine depuis le début de l'invasion russe. Ils se dirigent principalement vers les pays frontaliers à l'ouest. "Le premier pays qui a accueilli le plus de réfugiés c'est la Pologne avec 1 027 603 déplacés dont plus de 140 000 ces dernières 24 heures", explique Leslie Cadiou depuis la rédaction de franceinfo. "En Slovaquie, ce sont 128 169 personnes. En Moldavie, qui compte 2,6 millions d'habitants, ils sont 82 762 à être arrivés. Pour la Roumanie ce sont 78 977 réfugiés et 180 163 en Hongrie", précise-t-elle. Certains fuient également vers la Russie et 183 688 sont éparpillés dans le reste de l'Europe.

Un permis de séjour délivré



En Europe centrale, c'est l'Allemagne qui accueille le plus d'Ukrainiens avec 39 000 réfugiés pour l'heure. "En Italie, ils sont 17 286 et pourraient être logés dans des propriétés saisies à la mafia italienne. En France, on compte pour le moment ​2 500 personnes selon l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Selon la préfecture du Pas-de-Calais, 250 réfugiés ont été refoulés à la frontière avec le Royaume-Uni​, faute de visa", souligne Leslie Cadiou. De son côté, l'Union Européenne a décidé d'activer la protection temporaire, soit un permis de séjour délivré immédiatement, valable un an et renouvelable. Il donne accès aux écoles, aux logements et au marché du travail.