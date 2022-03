Guerre en Ukraine : quelle est la position de Joe Biden dans le conflit ?

"Certains reprochent à l’Amérique et à son incomparable puissance militaire de ne pas faire assez", rapporte le journaliste Loic de la Mornais, en direct de Washington. Pourtant, selon des experts américains, le président Joe Biden effectue du "bon travail" et gère au mieux cette crise. Il resterait sur la bonne ligne avec des sanctions d’un côté et de l’autre, le souhait d’éviter une escalade militaire.



Le temps ne joue pas en la faveur de Poutine

En effet, les Ukrainiens ont requis l’interdiction de survol de leurs pays. Une mesure qui leur a été refusée par l’OTAN, "car dans ce cas-là, des avions américains, des avions de l’OTAN tireraient sur des avions russes avec tous les risques d’escalade, peut-être même nucléaire que cela suppose", explique Loic de la Mornais. Pour l’instant, les États-Unis fournissent des armes à l’Ukraine et partagent leurs informations avec les Ukrainiens. Les Américains "se disent que toute façon le temps ne jouera pas en faveur de Vladimir Poutine", conclut-il.