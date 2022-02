Guerre en Ukraine : "Près de 167 000 réfugiés ukrainiens sont arrivés dans les pays voisins", selon le HCR

"Près de 167 000 réfugiés ukrainiens sont arrivés dans les pays voisins", principalement la Pologne, la Moldavie, la Roumanie et la Hongrie, affirme dimanche 27 février au matin sur franceinfo Céline Schmitt, porte-parole en France du Haut-commissariat de l'ONU pour les réfugiés. "C'est une situation de crise humanitaire, c'est une crise de déplacement", selon elle.

>> Suivez les dernières informations sur la guerre en Ukraine dans notre direct

"Le nombre change d'heure en heure", rapporte Céline Schmitt, qui parle de "files de voitures, des files d'attente aux frontières, avec de longues heures d'attente". "Il est difficile à l'heure actuelle d'avoir des chiffres précis, mais ce sont certainement des centaines de milliers de personnes qui sont déplacées", dit-elle aussi.

Du personnel d'urgence et des fournitures de première nécessité

Malgré les "difficultés" à travailler sur le terrain pour le personnel sur place, le HCR a "déployé du personnel en urgence". "On est en train de déployer des stocks d'urgence pour apporter une aide de première nécessité, on a appelé les pays à garder leurs frontières ouvertes, ce qui est le cas, les personnes arrivent. On a vu beaucoup de générosité de la population sur place, qui vient apporter de l'aide", relate Céline Schmitt.

Samedi, "des équipes ont réussi à acheminer des stocks vers le milieu du pays pour commencer à apporter de l'assistance à des personnes déplacées qui arrivent", ajoute-t-elle.