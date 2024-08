Guerre en Ukraine : première incursion de l’armée ukrainienne en territoire russe

L'armée ukrainienne mène depuis le mardi 6 août une incursion en Russie, selon le Kremlin. Kiev ne dément pas mais ne confirme pas non plus.

Une vidéo amateur tournée en Russie montre un tir tomber à quelques mètres d’un automobiliste. Des bâtiments sont à moitié détruits dans le petit village de Soudja (Russie), à 10 km de la frontière ukrainienne. Selon les Russes, un millier de soldats ukrainiens a traversé la frontière mardi 6 août jusqu'en Russie. Les Russes ont eux-mêmes publié une vidéo dans laquelle ils se félicitent d'avoir touché des blindés ukrainiens : des images confirmées par la géolocalisation.

Une incursion de 10 km

Cinq civils ont été tués d’après les autorités russes, et des milliers d’habitants ont été évacués, empruntant des routes jonchées de traces de combat. Certains disent avoir tout perdu et en appellent au président russe. Ce dernier a été filmé au travail pour montrer qu’il s’occupe de la situation. Comme toujours, les militaires se veulent rassurants, mais cette fois ils reconnaissent l’incursion de 10 km et des pertes. De leur côté, les Ukrainiens n’ont pas fait de commentaire officiel direct sur cette opération, mais jeudi 8 août, Volodymyr Zelensky a déclaré que la Russie "avait apporté la guerre" et qu’"elle devrait en ressentir les effets".