Guerre en Ukraine : pour la Fédération des acteurs de la solidarité, il faut être "prêt" à accueillir plus d'Ukrainiens via un dispositif "professionnel"

"Sur les plus de 5 millions de personnes qui ont dû fuir les atrocités commises par l'armée russe en Ukraine, environ 70 000 sont en France", a indiqué Pascal Brice, président de la Fédération des acteurs de la solidarité (FAS), ce samedi sur franceinfo. Selon cet ancien directeur de l’OFPRA (l'Office français de protection des réfugiés et apatrides), "nous n'avons pas un nombre considérable de réfugiés mais cela peut accroître en fonction de l'évolution du conflit".

"On peut imaginer que la Pologne commence à avoir des difficultés à répondre et qu'un pays comme la France puisse venir en appui", a-t-il expliqué, estimant qu'il faut être "prêt" à cette éventualité. "Nos associations le sont et les discussions avec les pouvoirs publics se poursuivent", a assuré le président de la FAS appelant à mettre en place "un dispositif d'accueil professionnel et adapté".

La Pologne, l'Espagne ou le Portugal en première ligne

Le faible chiffre de l'accueil des réfugiés Ukrainiens en France "n'est pas une surprise", a par ailleurs analysé Pascal Brice : "Les réfugiés qui fuient ce genre d'atrocités cherchent d'abord à se réfugier dans leur propre pays, puis dans les pays les plus proches et enfin dans les pays dans lesquels il y a déjà une communauté, des liens culturels et linguistiques".

"En Ukraine, on a vu un déplacement vers l'Ouest du pays, dans la région de Lviv, puis dans les pays limitrophes, en Pologne, parce que c'est le pays le plus proche et parce qu'il y a des liens anciens et une communauté ukrainienne forte de 600 000 Ukrainiens", a-t-il poursuivi. Par ailleurs, selon lui, les Ukrainiens qui viennent en France viennent aussi "pour se rendre en Espagne ou au Portugal, où il y a, contrairement à la France, une communauté ukrainienne installée de longue date".