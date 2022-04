DIRECT. Guerre en Ukraine : le secrétaire général de l'ONU rencontrera Volodymyr Zelensky jeudi prochain

Il est 23h59 et voici un dernier point sur l'actualité de ce vendredi 22 avril. Pour rappel, à partir de minuit, nous n'avons plus le droit d'évoquer l'élection présidentielle dans ce live :

• #PRESIDENTIELLE Le dernier sondage Ipsos-Sopra Steria pour franceinfo et Le Parisien-Aujourd'hui en France attribue 57% des intentions de vote à Emmanuel Macron et 43% à Marine Le Pen. Mais 12% des interrogés qui comptent voter ne choisissent ni l'un ni l'autre, et 11% des sondés disent qu'ils peuvent encore changer d'avis. Voici un résumé de nos principaux articles sur ce second tour.

• #UKRAINE Un général russe a affirmé que l'armée avait pour objectif de prendre le contrôle total de l'est, mais aussi du sud de l'Ukraine. Une déclaration qui contredit les discours du Kremlin, et qui étonne : ce général n'est pas une grande figure de l'armée russe, et celle-ci ne semble pas avoir les moyens de cette ambition. Voici un résumé des nouveaux développements en Ukraine aujourd'hui.



• #GHOSN La justice française a délivré un mandat d'arrêt international contre Carlos Ghosn, ancien patron de l'alliance Renault Nissan qui vit au Liban, dans le cadre d'une enquête notamment pour abus de biens sociaux et blanchiment. "Pas un sou de Renault ni de Nissan ne m'a été indûment donné, directement ou indirectement", s'est défendu l'intéressé.