Guerre en Ukraine : "Pas du tout" de risque pour la centrale nucléaire de Zaporijjia après la destruction d'un barrage, assure une experte

Le barrage hydroélectrique de Kakhovka, à quelque 80 km de Kherson, a été partiellement détruit par une explosion dans la nuit de lundi à mardi.

Il n'y a "pas du tout" de risque pour la centrale nucléaire de Zaporijjia, assure mardi 6 juin sur franceinfo Emmanuelle Galichet, enseignante chercheuse en physique nucléaire au Conservatoire nationale des arts et métiers. Dans la nuit de lundi à mardi, le barrage hydroélectrique de Kakhovka, dans le sud de l'Ukraine, a été endommagé par une explosion. Moscou et Kiev s'accusent mutuellement. L'eau de ce barrage est utilisée en partie pour refroidir les réacteurs de cette centrale à l'arrêt depuis septembre 2022.

franceinfo : En quoi cette centrale nucléaire pourrait être directement concernée ?

Emmanuelle Galichet : Elle n'est pas complètement concernée dans le sens où elle a plusieurs sources d'eau pour son refroidissement et le réservoir de Kakhovka en est un. Pour l'instant ça va encore, le réservoir n’a pas assez perdu d'eau pour ne plus être une source de refroidissement. Si cela continue, il pourrait ne plus être une source de refroidissement. Mais il y en a d'autres sur le site.

Combien de temps cette centrale peut-elle se passer de cette eau venue du Dniepr ? Ça se compte en jours, en semaines ?

C'est plutôt en mois. La centrale nucléaire est à l'arrêt depuis le mois de septembre. Donc, elle a beaucoup moins besoin d'eau pour refroidir qu'elle en avait besoin que lors de son exploitation. Aujourd'hui, on est assez tranquille au niveau des sources en eau parce que, l'eau étant absolument fondamentale, vous avez plusieurs sources, ce qu'on appelle de la redondance. C'est un principe fondamental de la sûreté nucléaire. Ce réservoir, il est doublé, on a un autre réservoir et on a d'autres sources d'eau pour refroidir les fonctions de sûreté de la centrale.

Donc, ce qui se passe aujourd'hui ne rajoute pas de risque nucléaire réel et immédiat ?

Pas du tout. Le risque aujourd'hui, c'est que le barrage soit vraiment détruit et que les hommes et des femmes ukrainiennes et russes qui vont être inondés et doivent partir de leurs habitations. Ça oui, ça c'est un vrai risque horrible.