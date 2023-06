DIRECT. Guerre en Ukraine : un barrage hydroélectrique détruit près de Kherson, Kiev dénonce "un crime de guerre"

#RETRAITES A l'occasion de la 14e journée de mobilisation aux allures de chant du cygne, pas moins de 11 000 policiers et gendarmes seront mobilisés dans toute la France, dont 4 000 déployés dans la capitale. "Les casseurs et les black blocs, nous les attendons de pied ferme et nous les disperserons", a assuré hier soir le préfet de police de Paris, Laurent Nuñez. Suivez notre direct.