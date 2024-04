Guerre en Ukraine : "On peut espérer que l'arrivée de munitions va permettre d'équilibrer un peu les forces", analyse Guillaume Lagane Durée de la vidéo : 20 min Guerre en Ukraine : "On peut espérer que l'arrivée de munitions va permettre d'équilibrer un peu les forces", analyse Guillaume Lagane Mercredi 24 avril, le président des États-Unis, Joe Biden, a promulgué le nouveau plan américain de 61 milliards de dollars en soutien à l'Ukraine. Pour en parler, Patrick Dutartre, général de l'Armée de l'air et de l'espace et ancien pilote de chasse et Guillaume Lagane, spécialiste des questions de défense et maître de conférences à Science po sont dans le 19/20 info. (franceinfo) Article rédigé par franceinfo France Télévisions 19/20 info franceinfo

Mercredi 24 avril, le président des États-Unis, Joe Biden, a promulgué le nouveau plan américain de 61 milliards de dollars en soutien à l'Ukraine. Pour en parler, Patrick Dutartre, général de l'Armée de l'air et de l'espace et ancien pilote de chasse et Guillaume Lagane, spécialiste des questions de défense et maître de conférences à Science po sont dans le 19/20 info.

Un nouveau plan américain de 61 milliards de dollars a été promulgué mercredi 24 avril par le président Joe Biden. "Il est de notoriété publique que [l'Ukraine] manque de munitions", rappelle Patrich Dutatre, général de l'Armée de l'air et de l'espace, ancien pilote de chasse. L'arrivée des armes fournies par les États-Unis va permettre "de stabiliser le front", mais aussi "une certaine initiative aux Ukrainiens". De quoi noter "un virage pour 2024", selon le général. "Équilibrer les forces" "Pour des troupes qui sont éprouvées depuis plusieurs mois, et qui sont en recule face aux russes sur le front terrestre, on peut espérer que l'arrivée de munitions va permettre d'équilibrer un peu les forces", espère de son côté Guillaume Lagane, spécialiste des questions de défense et maître de conférences à Science po.

Partager : l'article sur les réseaux sociaux