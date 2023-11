Guerre en Ukraine : "On a besoin d'armement, de munitions, pour combattre l'ennemi", rappelle Olga Kurovska, interprète ukrainienne

Olga et Sasha Kurovska, deux sœurs ukrainiennes qui vivent séparées depuis presque vingt-deux mois en raison de la guerre, ont publié un journal de leurs correspondances. Elles sont les invitées du 12/13 info, mercredi 29 novembre.

Olga Kurovska a grandi à Kiev en Ukraine et s'est installée en France en 2015, sa sœur Sasha, elle vit toujours en Ukraine. Depuis le début du conflit avec la Russie, le 24 février 2022, les deux femmes vivent séparées et ont publié le 6 septembre dernier leur ouvrage Le journal d'Olga et Sasha (éditions Actes Sud), retraçant leurs correspondances. Interrogée sur la baisse du soutien de la communauté internationale, Olga Kurovska affirme que "les Ukrainiens en parlent beaucoup et on ressent cette continuité de la guerre interminable. On a juste envie de dire, mais 'qu'est-ce que l'on attend en fait?' On a besoin d'armement, de munitions, pour combattre l'ennemi…"

Soutien à l'armée

Depuis l'Ukraine, Sasha Kurovska ressent également cette baisse de soutien de la communauté internationale. "Pour moi et pour les Ukrainiens, nous devons continuer tout ce que l'on fait maintenant, de soutenir notre armée, de faire plus d'efforts et plus de récoltes (…) financières surtout", explique la professeure de français.