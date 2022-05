Guerre en Ukraine : Moscou réduit ses livraisons de gaz

Jeu de poker menteur entre les Russes et les Ukrainiens. GTS, l'opérateur gazier de l'Ukraine, affirme que l'occupation russe dans le Donbass empêche l'accès aux tuyaux situés dans la ville de Novopskov, tout près de la frontière russe. "Kiev va encore plus loin puisqu'elle accuse la Russie d'avoir d'ores et déjà détourné le gaz dans la région séparatiste de Sokhranovka", explique le journaliste Jean Chamoulaud. Gazprom, le géant gazier russe, explique pour sa part qu'il n'est pas possible de passer outre ces tuyaux pour exporter du gaz vers l'Union européenne, et rejette donc toute responsabilité quant à la réduction de gaz.

L'énergie comme arme de guerre

"L'énergie semble donc être à nouveau utilisée comme une arme de guerre", poursuit le journal. Moscou voit là une manière efficace de répondre aux sanctions occidentales à son encontre. Pour l'Ukraine, il s'agit de mettre la pression sur certains pays européens, notamment la Hongrie, peu enclins à valider les prochaines sanctions envisagées par les Européens.