Guerre en Ukraine : Moscou met en péril l’avenir de l'ISS

À 400 km au-dessus de la Terre, Américains, Russes et Européens poursuivent leur collaboration dans leur station spatiale. Mais les ordres donnés par Moscou (Russie) ont déjà un impact. Il n’est plus question pour des cosmonautes russes de mener les expériences prévues avec un astronaute allemand. "Jusqu’à présent, le spatial était au-dessus des contingences terrestres, et même pendant la guerre froide, il y avait une vraie coopération entre Russes et Américains", explique Dominique Detain, spécialiste des activités spatiales.



Des projets spatiaux à l’arrêt

La Russie est allée jusqu’à menacer de détruire la station spatiale. Elle est chargée de rectifier l’altitude de l’ISS. Sans l’usage des moteurs russes, elle pourrait tomber en morceau sur la Terre. Un scénario improbable selon les spécialistes, car les Russes ne possèdent qu’une station spatiale, et n’ont pas les moyens d’en créer une autre. Mais en attendant, des projets sont à l’arrêt, comme celui d’un petit robot européen qui devait décoller pour Mars grâce à une fusée russe.