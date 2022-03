Guerre en Ukraine : Marioupol, une ville stratégique pour les Russes

Marioupol (Ukraine), une ville de près de 450 000 habitants, est encerclée et bombardée depuis trois jours par l’armée russe. Samedi 5 mars, la population a tenté de résister face à l’avancée des troupes de Vladimir Poutine. Dans la matinée, un corridor humanitaire devait permettre aux civils de quitter la ville, mais le cessez-le-feu n’a pas été respecté. Les habitants se sont retrouvés de nouveau pris au piège de la guerre.

Les Russes accusent les Ukrainiens d’empêcher l’évacuation

La réaction des Russes est arrivée quelques heures plus tard : ils accusent les Ukrainiens d’empêcher l’évacuation. Sur une vidéo filmée par des journalistes, on observe le dernier convoi ayant pu quitter la ville avant l’offensive russe. Les troupes se trouvaient alors à dix kilomètres de la ville. Le convoi a été stoppé et un char a pointé sa tourelle sur la voiture. Les soldats les ont mis en joue. La possible prise de Marioupol peut s’avérer stratégique pour Moscou : cela permettrait aux forces venues de Crimée, au sud, de faire la jonction avec les forces séparatistes situées au Donbass. Vladimir Poutine a rappelé que l’attaque russe prendrait fin quand tous les objectifs auront été atteints. Dans la soirée, l’armée russe annonçait reprendre son offensive.