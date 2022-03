Guerre en Ukraine : Marioupol refuse de capituler face aux Russes

Au sud de l'Ukraine, le port stratégique de Marioupol est particulièrement visé. L'armée russe tente de prendre le contrôle des accès à la mer Noire et à la mer d'Azov.

Il ne reste plus grand chose d'un des quartiers résidentiels de Marioupol (Ukraine). Mais la ville martyre tient bon. "L'Ukraine ne déposera pas les armes et ne quittera pas la ville assiégée", a déclaré lundi 21 mars la vice-Premier ministre ukrainienne, Iryna Verechtchouk, en réaction à l'ultimatum posé par la Russie quelques heures plus tôt.



Une école et un centre artistique ciblés

"Nous appelons les unités des forces armées ukrainiennes, les bataillons de défense territoriale et les mercenaires étrangers à cesser les hostilités et à entrer dans les territoires contrôlés par Kiev grâce aux couloirs humanitaires convenus avec la partie ukrainienne", avait fait savoir Mikhail Mizintsev, directeur du Centre national russe de gestion de la défense. Jour après jour, Marioupol se consume de toute part. Des frappes ont notamment visé une école, et un centre artistique a été bombardé. Quatre cents personnes étaient réfugiées à l'intérieur. Aucun bilan humain n'a pu être établi. L'armée russe, soutenue par des mercenaires tchétchènes venus en renfort, continue sa progression dans Marioupol. Toutefois, la résistance est acharnée.