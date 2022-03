Guerre en Ukraine : une des plus grandes usines sidérurgiques d'Europe endommagée à Marioupol

L'usine sidérurgique et métallurgique Azovstal de Marioupol (Ukraine) a été fortement endommagée par des bombardements russes, ont affirmé dimanche 20 mars des responsables ukrainiens. "Une des plus grandes usines métallurgiques d'Europe est détruite. Les pertes économiques pour l'Ukraine sont immenses. L'environnement est dévasté", a affirmé la députée Lesia Vasylenko, qui a publié sur son compte Twitter une vidéo montrant d'épaisses colonnes de fumée s'élevant d'un complexe industriel.

