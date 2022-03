Guerre en Ukraine : manifestations, enlèvements, privations... A quoi ressemble le quotidien dans les villes occupées par l'armée russe ?

Vivre sous l'occupation. Un mois après le début de l'invasion russe, lancée le 24 février, plusieurs grandes villes du sud de l'Ukraine ont été prises par les troupes de Vladimir Poutine. A Kherson, Melitopol ou Berdiansk, les habitants subissent le sort des populations occupées. Voici à quoi ressemble le quotidien dans ces villes désormais sous contrôle de l'armée adverse.

Située au sud de l'Ukraine, non loin de la Crimée annexée par la Russie en 2014, Kherson est la première grande ville conquise par les forces russes, le 3 mars. Depuis, cette cité de plus de 200 000 habitants est devenue le théâtre de manifestations pacifiques presque quotidiennes. Les participants exhortent les soldats russes à partir. "Ici, c'est l'Ukraine, allez-vous-en, rentrez chez vous", entend-on par exemple dans les cortèges.

Les manifestants, scandant "Gloire à l'Ukraine", ont été dispersés lundi 21 mars par des tirs d'armes automatiques, des grenades assourdissantes et des gaz lacrymogènes. Des responsables ukrainiens ont fait état d'au moins un blessé.

"A Kherson, les occupants ont tiré vers des gens qui étaient sortis pacifiquement, sans armes, pour protester. Pour la liberté, pour notre liberté", a affirmé le président ukrainien Volodymyr Zelensky dans une vidéo postée mardi à l'aube. Le ministre ukrainien des Affaires étrangères Dmytro Kouleba a quant à lui dénoncé sur Twitter "les criminels de guerre russes [qui] ont ouvert le feu sur des gens sans arme qui manifestaient pacifiquement contre les envahisseurs".

Le 11 mars, Ivan Fedorov, maire de Melitopol, a été emmené de force et en plein jour par des soldats russes alors qu'il se trouvait au centre de crise pour s'occuper de questions d'approvisionnement. Située à mi-chemin entre le port assiégé de Marioupol et Kherson, Melitopol est également occupée par les forces russes. Peu après l'annonce de son enlèvement, des dizaines d'habitants se sont réunis pour demander la libération de l'élu. Selon le président ukrainien Volodymyr Zelensky, e maire a été enlevé parce qu'il "refusait de coopérer avec l'ennemi".

Dès le lendemain, Volodymyr Zelensky a appelé son homologue français Emmanuel Macron et le chancelier allemand Olaf Scholz pour leur demander d'aider à faire libérer Ivan Fedorov. Ce dernier a été relâché le 16 mars, en échange de neufs prisonniers russes, selon la déléguée aux droits humains du Kremlin, Tatiana Moskalkova.

Dans une vidéo postée sur Telegram, le président ukrainien, qui a parlé au maire de Melitipol, s'est dit "content d'entendre la voix d'un homme vivant". Le maire lui a répondu qu'après "un ou deux jours pour s'en remettre", il serait à nouveau à ses ordres "pour contribuer à notre victoire". Cependant, l'édile n'a pas retrouvé ses fonctions au sein de la mairie où il a été remplacé par l'élue prorusse, Galina Danilchenko, installée à la tête de la ville par les forces russes.

Deux jours après l'enlèvement d'Ivan Fedorov, un autre maire a été enlevé, à 80 km plus au nord, à Dniproroudné. Ces enlèvements ont été condamnés par l'UE. "Il s'agit d'une nouvelle attaque contre les institutions démocratiques en Ukraine et d'une tentative d'établir des structures gouvernementales alternatives illégitimes dans un pays souverain", a dénoncé le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, sur Twitter.

The EU strongly condemns the kidnapping of the mayors of Melitopol and Dniprorudne by Russian armed forces.



It is yet another attack on democratic institutions in #Ukraine and an attempt to establish illegitimate alternative government structures in a sovereign country.