Guerre en Ukraine : "Maintenant on brode pour l'armée", des entreprises du Donbass relocalisent leur activité dans l'ouest du pays

Quand le danger s’est rapproché, Larissa, à la tête d’une entreprise de couture à Dobropila, dans la région de Donetsk, n'a d’abord pas voulu partir. Aujourd'hui, elle fait partie des nombreux habitants de l'est du pays réfugiés à Lviv, grande ville de l'ouest, à cause des bombardements russes. "ll y a eu une évacuation générale. Parce que les combats s’approchaient de la ville. La ville était presque vide… On pouvait fabriquer mais on n’avait personne pour qui fabriquer. C’était dur moralement. Et encore maintenant."

Le président Volodymyr Zelensky a appelé les habitants du Donbass, la partie de l'est du pays tenue par les Ukrainiens, à évacuer à cause des bombardements et en prévision de l'hiver. Il y sera probablement impossible de se chauffer. Deux-cent-mille personnes habitent actuellement dans cette région, dont plus de 50 000 enfants. Les autorités ukrainiennes demandent à ceux qui souhaitent malgré tout rester de signer un document, attestant qu'elles savent les risques qu'elles prennent.

Les entreprises doivent changer de secteur d'activité

Dans une pièce étroite d’un immeuble de Lviv où sont installées d’autres entreprises déplacées, Larissa apprivoise une machine. Habituée à broder et coudre des tissus clairs et colorés pour embellir maisons et appartements, son travail a bien changé aujourd'hui.

La pièce d'un immeuble de Lviv, en Ukraine, où sont accueillies des entreprises de l'est du pays réfugiées. (JULIE PIETRI / RADIO FRANCE)

"Attendez, attendez, je vais vous montrer. Il faut changer le fil, on doit broder un écusson pour la défense territoriale de Lviv. Là, je change le fil pour mettre une autre couleur", explique-t-elle.

"On avait acheté une machine pour créer de belles choses pour la décoration, pour les intérieurs et maintenant, on brode pour l’armée !" Larissa, cheffe d'entreprise réfugiée à franceinfo

L’homme qui l’a convaincue de changer de cap, c’est Ruslan Beltiukov. "Nous venons de relocaliser dix entreprises. Six d’entre elles sont des entreprises de textile de Kramatorsk, Pokrovsk, Dobropila et Severodonetsk. Elles savent qu’elles ont déménagé à Lviv pour un long moment parce qu’elles n’ont nulle part où revenir", explique le formateur dans une école de commerce de Lviv, devenu, avec la guerre, "manager de crise".

Une quarantaine d'entreprises supplémentaires à venir

L’école, spécialisée dans la formation, s’est lancée dans le travail de terrain, pour soutenir et financer certaines des 193 entreprises venues du Donbass, installées aujourd'hui dans l'Ouest. "Nous achetons du tissu pour elles et après elles fabriquent des vêtements. Pour faire redémarrer ces entreprises, on doit acheter tout le matériel nécessaire parce qu’elles n’ont pas d’argent. Pour l’instant, elles travaillent pour l’armée."

Ruslan Beltiukov, devenu "manageur de crise" avec la guerre, aide les entreprises réfugiées. (JULIE PIETRI / RADIO FRANCE)

Elles fabriquent des écussons, des pantalons, vestes et tee-shirt. Les besoins sont là aujourd’hui, bien plus que dans la décoration d’intérieur. Cette école de business de Lviv essaye encore de faire venir une quarantaine de sociétés, soit 500 personnes au total, à qui il faut aussi souvent trouver un logement.