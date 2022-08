DIRECT. Ukraine : le premier chargement de céréales ukrainiennes s'apprête à quitter Odessa, selon la Turquie

#INCENDIES Comme chaque année, la Californie est elle aussi ravagée par les incendies. Cette fois, c'est le feu baptisé "McKinney" qui est le plus vaste de l'année : il a déjà brûlé plus de 20 000 hectares de la forêt nationale de Klamath et poursuit sa progression. Le gouverneur a déclaré l'état d'urgence samedi.

(DAVID MCNEW / AFP)