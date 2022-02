Guerre en Ukraine : l’Union européenne va armer l’Ukraine, une décision historique

Dimanche 27 février, l’Union européenne a montré les dents et a sorti les armes. Pour la première fois de son histoire, elle a annoncé qu’elle allait acheter et livrer des armes à un pays attaqué. Le journaliste Alban Mikoczy, en direct de Constanta (Roumanie), fait le point sur la situation.

500 militaires français envoyés en Roumanie

Les États-Unis ont été les premiers à armer les Ukrainiens, quelques semaines avant les premiers combats. Ils ont été suivis ces dernières heures par plusieurs pays de l’OTAN. L’Allemagne, fait rarissime, va envoyer des armes létales sur une zone de guerre. La Belgique, les Pays-Bas, la République Tchèque entre autres vont eux aussi armer les forces ukrainiennes. Se pose le problème de l’acheminement puisque les aéroports sont souvent endommagés, parfois aux mains de l’armée russe. Il ne reste que le transport par la route. Deux pays vont devenir stratégiques : la Pologne et la Roumanie. Dans cette optique, des soldats français se préparent à partir à Bucarest. Leur mission : dissuader toute incursion, toute attaque vers ce pays membre de l’OTAN. Ils sont au total 500 militaires français à former ce bataillon mobilisé dans des délais très courts.