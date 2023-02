Guerre en Ukraine : les visites à l'étranger permettent à Volodymyr Zelensky de remercier tout en réclamant davantage

Après une visite aux États-Unis en décembre, Volodymyr Zelensky est passé par le Royaume-Uni et la France, mercredi 8 février, avant un sommet européen jeudi. Le journaliste Valéry Lerouge explique que ces déplacements sont un moyen pour lui de remercier ses alliés tout en réclamant davantage d'aides.

En décembre 2022, Volodymyr Zelensky s'était rendu aux États-Unis. Mercredi 9 février, il est arrivé en France dans la soirée, après être passé par le Royaume-Uni. Alors que le président ukrainien est attendu jeudi à Bruxelles (Belgique) pour un sommet européen, le journaliste Valéry Lerouge, présent sur le plateau du 8 Heures, apporte son analyse sur ses déplacements : "Volodymyr Zelensky a au moins le sens de la gratitude et de l'arithmétique. En fait, il visite les pays les plus généreux, dans l'ordre."

"Réclamer davantage d'aides"

Ces déplacements ne servent pas uniquement à remercier ses donateurs. "Volodymyr Zelensky vient réclamer davantage d'aides, plus d'armes, plus de munitions, des chars, des avions de chasse. On sait que tous les pays occidentaux freinent des quatre fers sur les avions", poursuit le journaliste, qui indique que mercredi, le Premier ministre britannique Rishi Sunak "a entrouvert une porte en disant qu'il allait former des pilotes". "Difficile de croire que l'Union européenne va laisser repartir Volodymyr Zelensky les mains vides", conclut le journaliste.