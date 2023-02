Pollution de l'air : le palmarès des grandes villes les moins polluées aux particules fines

Le Point a publié son palmarès des grandes villes les moins polluées aux particules fines, jeudi 9 février. Montpellier, dans l'Hérault, arrive en tête du classement, quand trois villes du Nord occupent les trois dernières places.

Le Point a publié, jeudi 9 février, son palmarès des grandes villes les moins polluées aux particules fines. Montpellier (Hérault) arrive en tête du classement. Perpignan (Pyrénées-Orientales) arrive en deuxième position, suivie par Brest (Finistère). Les bonnets d'âne reviennent à trois villes du Nord. Tourcoing est la commune la plus polluée, suivie par Lille et Roubaix. Paris arrive à la 95e place dans le classement des 100 villes les plus polluées de France. Un classement réalisé grâce à l'étude des particules fines, responsables en moyenne de 40 000 décès chaque année en France.

La pollution diminue sur les dix dernières années

"Plus il y a d'activité humaine, plus il y a de pollution (chauffage, trafic, etc.). Mais il y a aussi des conditions météo qui peuvent jouer un rôle important, par exemple dans les villes du Sud, où on peut avoir beaucoup de vent. Dans le Nord par exemple, c'est plutôt l'inverse : le couvert nuageux a tendance à bloquer un petit peu la dispersion des particules", explique Olivier Hertel, journaliste au Point. Selon les auteurs de cette enquête, la pollution diminue tout de même dans toute la France ces dix dernières années, jusqu'à moitié moins à certains endroits.