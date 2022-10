Guerre en Ukraine : les Ukrainiens poursuivent inexorablement leur avancée

Il faut suivre les blindés et leurs drapeaux ukrainiens pour rejoindre la nouvelle ligne de front, au-delà de la ville de Lyman (Ukraine). A l'orée de la forêt, les mines antichars, à peine dégagées, sont posées sur les bas-côtés. Sous les arbres, on trouve les anciennes positions russes : des blindés et des corps gisants de soldats. Un pont à moitié détruit mène au village de Torske (Ukraine), le dernier repris par les forces ukrainiennes dans leur contre-offensive à l'Est.

Les Russes à moins de 4km

Au milieu des ruines, des militaires et leurs drones observent les Russes, qui se trouvent à moins de 4 kilomètres avec des chars. Au bout du village, c'est la rue de la mort : des voitures marquées avec le "Z" russe, et encore des cadavres. Il faut rouler prudemment, car des munitions n'ont toujours pas explosé. Dans la même rue, deux vieilles dames sont restées. "Nous on s'en fiche de qui vient. Dans ce village, on parle russe depuis longtemps. Tant qu'on ne nous fait pas de mal...", confie l'une d'elles. Les deux femmes savent désormais identifier les détonations.