Guerre en Ukraine : au cœur de Lyman, ville libérée par l'armée ukrainienne

Les journalistes de France Télévisions ont pu entrer dans la ville de Lyman (Ukraine), encore aux mains des Russes il y a quelques jours et désormais libérée. La ville est marquée par les destructions. Les premières personnes croisées par l’équipe de reporters sont des civils. "On est content que les combats s’arrêtent. (…) On en a assez", explique l’un d’eux. La ville très résidentielle de Lyman est aujourd’hui fantôme. Des femmes collectent des objets dans des magasins éventrés ou ramassent du bois.



Le drapeau ukrainien flotte à nouveau sur la mairie

Sur les murs de certains bâtiments, on retrouve le "Z" des forces russes, ou encore le sigle de l’Union soviétique "CCCP". Dans une rue, un habitant interpelle les journalistes pour qu’ils se rendent dans un lieu où il y aurait des corps. Sur place, ils découvrent des civières et des cadavres de plusieurs soldats russes laissés à l’abandon. Dans le centre-ville, le drapeau ukrainien flotte à nouveau sur la mairie.