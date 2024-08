Guerre en Ukraine : les troupes ukrainiennes sont-elles parties pour rester ?

L'incursion ukrainienne continue de progresser en Russie. L'armée ukrainienne semble s'installer sur les lieux occupés. Quelles sont les ambitions ukrainiennes vis à vis de ce territoire ?

Les chars ukrainiens continuent de progresser en territoire russe, samedi 17 août, emportant parfois les panneaux de villages conquis comme trophées de guerre. Kiev (Ukraine) revendique l’occupation de 82 localités, soit 1 150 km2. Pour combien de temps ? Sur des images satellites, on constate ces derniers jours la formation de tranchées par l’armée russe, qui pourrait se préparer à un front durable sur son territoire.

L’Ukraine veut forcer Moscou à négocier

C’est l’ambition affichée des Ukrainiens, qui viennent de créer une administration militaire dans la région. "Ils se mettent dans une situation où ils pourraient établir leur ligne défensive dans le territoire russe, et plus dans le territoire ukrainien. (…) Ça veut dire qu’ils éloignent les possibilités de bombarder le territoire ukrainien depuis la Russie, et par ailleurs, ça leur permet de sécuriser cette petite conquête territoriale pour en faire une monnaie d’échange plus tard", analyse Camille Grand, ancien secrétaire général adjoint de l’OTAN.