Guerre en Ukraine : les sanctions contre la Russie auront "évidemment un impact économique pour la France", estime Gabriel Attal

Le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal s’est exprimé sur France Inter et franceinfo au sujet des sanctions économiques visant la Russie : "Il y aura évidemment un impact économique pour l'Europe et donc pour la France". Il se veut toutefois rassurant : "Nous préparons un plan de résilience, des mesures, pour que cet impact soit le plus atténué possible pour les Français et les Européens."

Il ajoute : "Notre principale préoccupation et mobilisation porte sur le gaz" mais aussi sur l'agriculture car "il peut y avoir un impact sur les coûts". Les pays européens dépendant en effet à 40% du gaz russe, dont à 18% pour la France, voire 100% "pour certains pays de l’Est". Le porte-parole rappelle cependant qu’"il n’y a pas de risque de pénurie".

Des réflexions sont menées au niveau européen pour garantir l’approvisionnement en gaz pour les pays qui sont très dépendants de la Russie. Des discussions sont menées avec d’autres pays, comme le Qatar, l’Algérie, le Nigéria. Mais il y a aussi un travail sur l’amortissement de l’augmentation des prix du gaz. Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement franceinfo

Gabriel Attal indique également qu’en France "un gel des prix du gaz est acté jusqu’à l’été prochain. On est prêt à le prolonger si nécessaire." Concernant le milieu entrepreneurial, "l'impact à attendre sur les entreprises françaises est assez limité", selon Gabriel Attal, qui explique que "la part des importations exportations avec la Russie est assez faible".