Guerre en Ukraine : les saisies des biens des oligarques russes débutent en France

Il s'agit de l'une des premières saisies des douanes françaises visant un oligarque russe. Jeudi 3 mars, le yacht d'un milliardaire russe, proche de Vladimir Poutine, s'est vu saisir par la France. L'homme était sur la liste des personnalités visées par des sanctions occidentales. La France souhaite saisir les biens de ces oligarques proches du Kremlin au plus vite.



Les oligarques russes auraient déjà perdu plus de 100 milliards d' euros

Depuis quelques jours, les services du ministère de l'Économie s'organisent, mais la mission s'annonce longue et complexe, selon un avocat spécialisé dans les sanctions internationales. Les biens de ces oligarques sont en effet le plus souvent achetés via des sociétés-écrans : leurs noms n'apparaissent pas. Selon les estimations, les milliardaires russes auraient déjà perdu plus de 100 milliards d'euros, en seulement quelques jours.