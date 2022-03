Guerre en Ukraine : "Nous allons provoquer l'effondrement de l'économie russe", affirme Bruno Le Maire

"Nous allons livrer une guerre économique et financière totale à la Russie", a déclaré Bruno Le Maire, ministre de l'Economie, mardi 1er mars sur franceinfo.

Selon lui, les sanctions seront "appliquées" jusqu'à ce que "Vladimir Poutine revienne à de meilleures intentions en Ukraine".

Crise financière en Russie ➡️ “Les sanctions sont d’une efficacité redoutable. Nous allons livrer une guerre économique et financière totale à la Russie”, déclare Bruno Le Maire, ministre de l’Economie. “Nous allons provoquer l’effondrement de l’économie russe.” pic.twitter.com/uDCAvoNrMJ — franceinfo (@franceinfo) March 1, 2022

"Nous voulons viser le cœur du système russe, nous visons Vladimir Poutine, nous visons les oligarques, mais nous visons aussi toute l'économie russe et le peuple russe en paiera aussi les conséquences", a-t-il poursuivi.

"Les sanctions doivent frapper vite, frapper fort et on en voit déjà les effets", a ajouté Bruno Le Maire, indiquant que "le rouble s'est effondré de 30%" et que "les réserves de change russe sont en train de fondre comme neige au soleil". "Le fameux trésor de guerre de Vladimir Poutine est déjà réduit à presque rien", a-t-il assuré. "Nous allons donc provoquer l'effondrement de l'économie russe", a averti Bruno Le Maire, constatant déjà "l'effondrement du marché", la hausse des taux d'intérêt et "l'augmentation de l'inflation" en Russie.

Un "train de sanctions" en cours d'examen

"Les sanctions sont efficaces, les sanctions économiques et financières sont mêmes d'une efficacité redoutable", a poursuivi le ministre de l'Économie qui "ne veut laisser planer aucune ambiguïté sur la détermination européenne à ce sujet". Un "train de sanctions" est actuellement en "cours d'examen" et les "propositions de la Commission européenne" doivent arriver "ce matin", a précisé Bruno Le Maire qui se dit prêt, avec l'Union européenne, "à préparer un nouveau renforcement des sanctions économiques et financières". Une réunion du G7, sur le sujet, est également prévue "cet après-midi" avant une réunion, mercredi, des ministres des Finances européens afin de "s'assurer de la bonne exécution de ces sanctions".

Selon le ministre de l'Économie, ces sanctions "seront appliquées le temps que Vladimir Poutine revienne à de meilleures intentions en Ukraine". Il a ainsi invité "à prendre conscience" du fait que "États-Unis et Europe, ensemble, sont de très loin le continent économique, financier, le plus puissant de la planète".

"Aucun oligarque ne passera entre les mailles de nos filets"

"Pour le moment", la liste des oligarques russes sous sanctions européennes comprend "488 personnalités", a assuré Bruno Le Maire, sans préciser combien se trouvent en France. Le ministre a indiqué que "l'examen" des comptes russes étaient en cours "avec l'aide des banques" et qu'il s'agissait d'une "longue" procédure désormais étendue "aux noms des oligarques, de leurs conjoints, de leurs enfants, de leurs sociétés civiles immobilières" de façon à ce qu'ils "ne puissent pas se dissimuler derrière des montages financiers". Par ailleurs, Bruno Le Maire a promis de "faire en sorte qu'il ne s'agisse pas simplement d'un gel mais d'une saisie des avoirs". "Nous sommes en train de travailler juridiquement avec la chancellerie pour que le gel devienne une saisie, nous allons toucher au cœur le pouvoir russe (...) Aucun oligarque ne passera entre les mailles de nos filets, c'est notre objectif", a-t-il averti.

"C'est un message que nous adressons à tous les régimes autoritaires qui veulent contester l'efficacité, le poids politique, des démocraties sur la planète." Bruno Le Maire à franceinfo

Face "à cette agression délibérée", Bruno Le Maire a estimé que l'Europe a également "pris conscience de la nécessité de s'armer militairement". Des images prises par satellite, lundi 28 février, montrent un immense convoi militaire russe avançant au nord-ouest de la capitale, Kiev, objectif militaire principal pour la Russie depuis l'invasion de l'Ukraine le 24 février.