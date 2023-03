Guerre en Ukraine : les Russes bientôt maîtres de Bakhmout ?

L'armée russe a presque encerclé totalement la ville de Bakhmout, en Ukraine.

Samedi 4 mars, on peut apercevoir en périphérie de la ville un tank qui file à vive allure en direction de Bakhmout (Ukraine). À l’Ouest, à sept kilomètres des positions russes, des artilleurs et des soldats ukrainiens tentent de repousser l’offensive de la milice Wagner. Au-dessus de leur tête, il y a des tirs permanents. Ils avouent être fatigués, mais il est impossible d’évoquer avec eux la possible chute de la ville. "Ça ne sera pas une victoire pour eux. Ils ont dépensé beaucoup trop d’efforts et beaucoup trop d’hommes. Je suis désolé qu’ils se servent des hommes comme ça, comme de la chair à canon", soutient Vladislav Zelensky, lieutenant-colonel.

Un champ de ruines

Les Ukrainiens résistent depuis huit mois. Avant la guerre, 70 000 habitants vivaient sur ce qui est aujourd’hui un champ de ruines. Les Russes encerclent presque totalement la ville. Vendredi, les soldats de Vladimir Poutine ont réussi à bombarder un pont situé sur la dernière route encore sous le contrôle des Ukrainiens. Pour le moment, Bakhmout résiste, mais à l’arrière du front, des tranchées ont été creusées pour bloquer l’avancée russe. Là-bas, on attend impatiemment les armes promises par l’Occident.