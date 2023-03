Hausse des prix : l'idée d'un panier anti-inflation abandonnée ?

Le gouvernement, qui pourrait abandonner son projet d'un panier anti-inflation, espère un geste de la part des distributeurs d'ici le 15 mars prochain.

Le panier anti-inflation, composé de 50 produits du quotidien à prix cassés, devait être une mesure phare contre la vie chère. Mais le projet du gouvernement pourrait être abandonné. C'est en tout cas ce qu'affirme la présidente de la FNSEA, Christiane Lambert, qui a rencontré le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire. Le gouvernement n'a pour le moment pas confirmé cette information. Mais les contours de ce panier annoncé en janvier sont restés flous.

"On va moins acheter de la viande"

"Les gens achètent des petites quantités par rapport à avant", explique un caissier. "On va moins acheter de la viande et de la charcuterie, même si avant on en consommait plus", confie une cliente. La pression sur les distributeurs permettra-t-elle de limiter la hausse des prix des produits alimentaires, alors que l'inflation atteint 15 % sur un an ? Le gouvernement espère un geste de leur part d'ici le 15 mars.