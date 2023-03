Hausse des prix : "Il n'y aura pas de panier anti-inflation", affirme la présidente de la FNSEA

Christiane Lambert, présidente de la FNSEA, invitée de franceinfo à l'occasion de la fin du Salon de l'agriculture, affirme que le panier anti-inflation promis par le gouvernement "n'adviendra pas".

Le panier anti-inflation proposé par le gouvernement "n'adviendra pas", a affirmé Christiane Lambert, présidente de la FNSEA, samedi 4 mars sur franceinfo . "Nous avons rencontré Bruno Le Maire avant-hier, et il nous l'a confirmé, il n'y aura pas de panier anti-inflation", répète-t-elle. La FNSEA y était défavorable, car "il va casser les prix et s'adresser à tout le monde", alors que le premier syndicat agricole plaide pour des actions plus ciblées.

Plutôt qu'un panier anti-inflation, le gouvernement demande "aux distributeurs de faire marge zéro sur certains produits", ajoute aussi Christiane Lambert. Elle prône plutôt de son côté "un chèque alimentaire à destination des plus précaires" et assure aussi qu'il faut "inciter les Français à mieux consommer, à choisir des produits bruts et frais, car les produits qui augmentent le plus sont les produits traiteurs".







Depuis plusieurs semaines, le gouvernement promettait pour la mi-mars ce panier anti-inflation, avec une liste de produits du quotidien "à prix cassés", selon les mots du porte-parole Olivier Véran. Mais le contour du dispositif a toujours été flou, la ministre déléguée chargée des PME Olivia Grégoire évoquait cette semaine d'autres formes possibles. "Est-ce que ce sera un panier ? Un chariot ? Un autre effort des distributeurs ? Peu importe, tout ce qui compte, c'est qu'à la caisse, l'addition soit moins salée et que les distributeurs prennent leur part", expliquait-elle mercredi 1er mars.