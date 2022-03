Guerre en Ukraine : les membres de l’ONU appellent à la fin de la guerre

"Fait très rare, la séance exceptionnelle à l’Assemblée générale de l’ONU a commencé par une minute de silence en hommage aux victimes ukrainiennes", indique Camille Guttin, correspondante pour France Télévisions aux États-Unis (Washington). Le ton a été donné lorsque le secrétaire général a pris la parole, puisque ce dernier "a exhorté les soldats russes à rentrer dans leurs casernes, il a exhorté Moscou à mettre fin immédiatement à cette guerre", raconte Camille Guttin. "Les attaques verbales se sont poursuivies entre l’Ukraine et la Russie à la tribune", affirme-t-elle.

Isoler un peu plus Moscou sur la scène internationale

L’ambassadeur ukrainien à l’ONU a évoqué que "si son pays ne survivait pas à cette crise, l’ONU non plus". Moscou, de son côté, "a rappelé qu’il s’agissait de fables ukrainiennes, et surtout de clichés anti-russes de la part des Occidentaux", rapporte la journaliste. Les discours des différents pays vont se poursuivre à l’ONU, mardi 1er mars, avant le dépôt d’une résolution mercredi. "Si elle est votée par plus d’une centaine de membres, elle doit condamner très fermement la Russie", ajoute Camille Guttin. Un symbole très fort, qui permettrait "de dire qu’il y a un bloc de pays unis et d’isoler un peu plus Moscou sur la scène internationale".