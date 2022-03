DIRECT. Guerre en Ukraine : un convoi militaire russe de plus de 60 kilomètres pris en photo près de Kiev

Ce qu'il faut savoir

Il avance lentement et s'étire sur des dizaines de kilomètres. Des images prises par satellite, lundi 28 février, montrent un immense convoi militaire russe avançant au nord-ouest de la capitale, Kiev, objectif militaire principal pour la Russie depuis l'invasion de l'Ukraine le 24 février. Le convoi "s'étend des abords de l'aéroport Antonov (à environ 25 km du centre de Kiev), au sud, aux alentours de Prybirsk", au nord, a affirmé lundi soir la société américaine d'imagerie satellitaire Maxar, à l'origine des clichés. Cet aéroport, infrastructure stratégique pour la prise de la capitale, est le théâtre de violents affrontements depuis le début du conflit. Selon l'état-major ukrainien, Moscou regroupe ses forces en vue d'un assaut sur Kiev et d'autres grandes villes du pays, tandis que les mesures de rétorsion internationales contre la Russie continuent de s'accumuler. Suivez notre direct.

La Russie et la Biélorussie suspendues par World Rugby "jusqu'à nouvel ordre". Après le ballon rond, le ballon ovale. C'est au tour du comité exécutif de la fédération internationale de rugby de prendre des sanctions mardi 1er mars. Il a décidé "la suspension totale et immédiate de la Russie et de la Biélorussie de toutes les activités internationales de rugby et de rugby de club transfrontalier jusqu'à nouvel ordre", et "la suspension totale et immédiate de la Fédération russe de rugby de son statut de membre de World Rugby jusqu'à nouvel ordre", indique un communiqué.

Disney et Sony suspendent la sortie de leurs films en Russie. "Compte tenu de l'invasion non provoquée de l'Ukraine et de la crise humanitaire tragique, nous suspendons la sortie de films en salles en Russie, y compris le prochain Alerte rouge de Pixar", a déclaré lundi Disney dans un communiqué. "Nous prendrons des décisions commerciales futures en fonction de l'évolution de la situation". En attendant, le géant du divertissement affirme travailler avec des Organisations non gouvernementales (ONG) pour fournir une aide d'urgence et d'autres formes d'assistance humanitaire aux réfugiés. De son côté, Sony Pictures, filiale du groupe japonais Sony, a annoncé dans la foulée qu'il suspendait le lancement de ses films dans les salles en Russie, dont celui de Morbius, sa nouvelle superproduction dans l'univers des super-héros.

Le président ukrainien appelle à interdire la Russie de "tous les ports" et "aéroports du monde". Volodymyr Zelensky a également appelé la communauté internationale à "considérer une fermeture totale du ciel pour les missiles, avions et hélicoptères russes", a-t-il déclaré dans une vidéo publiée sur Facebook lundi, à l'issue des premiers pourparlers qui ont eu lieu entre Kiev et Moscou. "Ce mal, armé de missiles, de bombes et d'artillerie, doit être stoppé immédiatement. Et détruit économiquement, pour montrer que l'humanité est capable de se défendre", a ajouté le chef de l'Etat. Les délégations sont rentrées pour des "consultations dans leurs capitales" respectives, après avoir convenu vouloir un "deuxième round" de pourparlers.