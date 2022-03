Guerre en Ukraine : les habitants de Mykolaïv se réfugient sous terre pour se protéger des bombes

A. Brogat, S. Perez, C. Cormery, T. Donzel, O. Kononenko, V. Labenne

Dans le sud-ouest de l'Ukraine, la ville de Mykolaïv est encerclée par les chars russes et subit, depuis plus d'une semaine​, une pluie de bombes. La ​population se terre dans les abris.

Sous le feu des bombes russes, Mykolaïv (Ukraine) est devenue une ville fantôme. Chaque soir, les habitants qui restent se réfugient sous terre. Dans le sous-sol d'une école, une centaine de personnes passe ainsi la nuit. Une planche de bois fait office de matelas pour deux retraités. "Les premiers jours de la guerre, on dormait sur les pierres. Là, on s'est mieux installé​s, mais au XXIe siècle, chacun devrait pouvoir dormir dans son lit", déplore Lyubov, l'une de ces retraités.

"Ils envoient des bombes sur des civils"

La nuit a été rythmée par les bruits sourds des bombardements. "Ils envoient les bombes sur des civils et des quartiers endormis", explique Ivan, patron d'une station-service. Il est difficile de garder son sang-froid. Olga ne quitte pas son passeport, prête à partir en urgence. "Mon cœur bat tellement fort, mes mains tremblent, mais je dois me contrôler, car mes enfants me regardent", confie cette professeure de sport.