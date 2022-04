Guerre en Ukraine : les habitants de Marioupol confrontés au dilemme de fuir ou rester dans le pays

Dans la ville de Marioupol, assiégée par les Russes et détruite à hauteur de 90%, 130 000 habitants seraient restés. Malgré les bombardements et les conditions de vie difficiles, certains hésitent entre quitter leur terre et rester.

À peine arrivé à Marioupol, un minibus est pris d’assaut par les habitants. Des tirs retentissent et ne sont pas loin. Parmi ceux qui veulent fuir se trouvent surtout des personnes âgées. Mais il n’y a pas de place pour tout le monde. "Mon mari et mon appartement ont brûlé, mon mari est mort dans l’incendie. Je veux aller en Russie parce que ma fille est à Moscou", dit en pleurant une femme. Elle réussit à monter dans le bus.



Retourner dans sa maison

À côté, une famille explique qu’elle ne veut pas partir. Venue se réfugier dans le centre, l’appartement où ils étaient a brûlé. La mère explique que sa fille est enceinte et doit bientôt accoucher, elle ne veut pas l’abandonner dans cette situation. La famille vit donc désormais au rez-de-chaussée, d’une église dans une pièce qu’ils partagent avec d’autres réfugiés. "Ici, on dessine et on dort même avec nos habits parce qu’il fait froid", dit un enfant. La famille aimerait retourner dans sa maison mais elle ne sait pas si elle tient encore debout.