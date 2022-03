Guerre en Ukraine : les habitants de Kiev se préparent au pire

Après une journée noire en Ukraine, marquée par les frappes sur Kharkiv et le risque imminent qui plane sur Kiev, on imagine que la tension et la peur montent encore ce mardi 1er mars au soir. "La population craint vraiment le pire. Ils attendent surtout la prochaine attaque annoncée par les Russes sur les bâtiments et infrastructures des services secrets", explique Dorothée Olliéric, envoyée spéciale à Kiev.



"Le pire scénario"

"Tout le monde se demande s’il s’agira d’une frappe chirurgicale ou pas et à quelle heure ça va ‘taper’. Voilà comment les gens parlent entre eux. Cette nuit, ça sera tout le monde aux abris, même ceux qui ne souhaitaient pas les ont rejoints. Ils craignent une percée par les Russes de cette ligne de défense ukrainienne et des scènes de guérillas dans les prochains jours ou dans les prochaines heures. C’est le pire scénario", souligne enfin Dorothée Olliéric.