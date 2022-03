Guerre en Ukraine : les habitants de Kiev donnent leur sang en prévision du pire

Près d'une semaine après le début de l'invasion russe du pays, les habitants de la capitale tentent d'aider de toutes les façons possibles. Certains Ukrainiens prennent les armes et fabriquent des cocktails Molotov, et d’autres encore se ruent pour donner leurs sang.

Dans un quartier résidentiel, le bâtiment est gardé par des volontaires armés. Le hall d’entrée accueille les donneurs dans une température surchauffée qui contraste avec l’humidité neigeuse et glaciale de dehors. "J'ai vu un message d'un collègue et j'ai vu que mon groupe sanguin était vraiment recherché, raconte Alex qui n’en est pas à son premier don du sang. Je suis AB négatif, chacun fait ce qu'il peut faire."

Un élan spontané

Dans les médias, des messages sont régulièrement passés pour inciter au don. Victoria Batchuk est la directrice de ce centre de quartier, elle a assisté à cet élan spontané : "Le premier jour, nous avions 500 donneurs, et le deuxième, plus de 600 personnes. C'est trois fois plus qu'en temps normal."

"On a désormais assez de stocks, on n'a plus de pénurie, donc on commence à dire aux gens de retourner à la maison et de revenir plus tard." Victoria Batchuk, directrice d'un centre de don du sang à Kiev à franceinfo

Après la collecte, une autre étape commence pour le personnel du centre. Il faut faire parvenir les poches de sang dans les hôpitaux, de nuit, avec tous les risques que cela implique.