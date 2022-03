DIRECT. Guerre en Ukraine : des troupes aéroportées russes ont débarqué à Kharkiv, selon l'armée ukrainienne

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #UKRAINE

: En Europe, les sanctions décidés à l'égard des établissements bancaires russes ont déjà des conséquences. Fragilisée par ces mesures décidées après l'invasion de l'Ukraine par les troupes russes, la filiale européenne de la banque russe Sberbank va déposer le bilan, a annoncé cette nuit le régulateur bancaire de l'UE. Les actifs des clients de l'institution vont être garantis jusqu'à hauteur de 100 000 euros, comme le veut la législation européenne en la matière.

: ExxonMobil va se retirer progressivement de l'important champ pétrolier dont il est l'opérateur, en Russie. Le géant pétrolier américain agit ainsi au nom d'un consortium comprenant des entreprises russes, indienne et japonaise : le projet Sakhalin-1. Dans un communiqué, le groupe assure qu'il n'investira plus dans de nouveaux projets en Russie.

: Bonjour @cet audience ! La Russie fait l'objet d'un grand nombre de sanctions, y compris dans le sport. Pour ce qui est du tennis, l'ATP (comme la WTA), a indiqué que les Russes et les Biélorusses pourraient continuer de participer à des tournois, mais "pas sous le drapeau" de leur pays, et ce "jusqu'à nouvel ordre".

: "J'étais en mission pour mon pays".



L'Ukrainienne Elina Svitolina a battu cette nuit sans difficulté la Russe Anastasia Potapova (81e) au tournoi de tennis WTA de Monterrey, au Mexique. "Toutes les primes que je gagne ici iront à l'armée, alors merci pour le soutien", a déclaré l'athlète, très émue, sous les applaudissements du public.





: Afin de mettre en œuvre les sanctions à l'encontre de la Russie, Visa, Mastercard et AmEx ont écarté des banques russes de leur réseau de cartes. Mastercard a ainsi "bloqué de multiples institutions financières" sur son réseau de paiements, a déclaré le directeur général de l'entreprise dans un message daté de lundi soir.

: Le bilan humain est déjà lourd à Kharkiv au septième jour de l'offensive russe sur l'Ukraine. Ville de 1,4 million d'habitants proche de la frontière avec la Russie, elle a été visée par plusieurs bombardements hier qui ont fait au moins dix morts et plus de 20 blessés, selon les autorités locales.

: Des troupes aéroportées russes ont débarqué à Kharkiv dans la nuit, a déclaré l'armée ukrainienne sur Telegram. Elle fait état de combats en cours dans la deuxième ville de l'Ukraine et assure que l'armée russe a "attaqué un hôpital" local.

: "Poutine est maintenant plus isolé que jamais du reste du monde."



Joe Biden s'en est pris avec force à Vladimir Poutine, lors de son premier "discours sur l'état de l'Union" à Washington. Il a dénoncé un "dictateur" qui "pensait que l'Occident et l'Otan ne répondraient pas" à l'invasion de l'Ukraine.

: Voici un premier point sur ce qu'il faut retenir de l'actualité :



• La Russie a intensifié son offensive. Lesbombardements ont fait au moins 18 morts à Kharkiv et cinq à Kiev hier. Une frappe russe a visé dans la journée la tour de télévision à Kiev et cinq personnes ont été tuées.



• Les prix du pétrole continuaient leur flambée. Ce matin, le baril de Brent dépasse les 110 dollars pour la première fois depuis 2014. Il atteignait 110,87 dollars cette nuit en Asie, en hausse de 5,6%, tandis que le WTI américain s'envolait de 5,7% à 109,22 dollars.





• Eric Zemmour, Nicolas Dupont-Aignan et Marine Le Pen ont dépassé le seuil des 500 parrainages récoltés pour pouvoir être candidats à la présidentielle, annonce le Conseil constitutionnel.



