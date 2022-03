Guerre en Ukraine : les Etats-Unis adoptent un nouveau budget avec 14 milliards de dollars pour la crise ukrainienne

Le Congrès américain a adopté jeudi 10 mars un nouveau budget fédéral qui comprend une enveloppe de près de 14 milliards de dollars pour la crise ukrainienne. Le texte voté par des sénateurs démocrates et républicains comprend un volet économique et humanitaire. Il doit désormais être promulgué par le président Joe Biden.

Ces fonds sont entre autres censés permettre à l'Ukraine de protéger son réseau électrique, combattre les cyberattaques et s'équiper en armes défensives. Jeudi, le FMI avait, de son côté, entériné une aide d'urgence de 1,4 milliard de dollars pour l'Ukraine.

Une aide pour "rassurer et renforcer l'Otan"

L'aide comprend également plus de 2,6 milliards de dollars dédiés au volet humanitaire et plus d'un milliard de dollars pour soutenir les réfugiés fuyant l'Ukraine. L'enveloppe "fournira de la nourriture, des médicaments, des abris, un soutien au plus de deux millions de réfugiés et des ressources pour l'économie ukrainienne qui est en ruine", a détaillé le chef des démocrates au Sénat, Chuck Schumer. "Elle permettra aussi des transferts d'armes comme les [lance-missiles] Javelin et Stinger, elle rassurera et renforcera l'Otan", a-t-il ajouté.

Les Etats-Unis consacrent aussi un important volet de cette aide aux besoins macroéconomiques de l'Ukraine afin d'assurer "la continuité du gouvernement", comme l'ont aussi fait le FMI et la Banque mondiale.

Ces 14 milliards de dollars ont été rattachés au budget fédéral américain de l'année 2022, soit 1 500 milliards de dollars de dépenses que les sénateurs devaient à tout prix adopter avant vendredi soir, pour éviter un assèchement des finances de l'Etat.