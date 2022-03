Guerre en Ukraine : le FMI entérine une aide d'urgence de 1,4 milliard de dollars pour le pays

Le FMI au chevet de l'Ukraine. Le Fonds Monétaire International a approuvé mercredi 9 mars une aide d'urgence d'un montant de 1,4 milliard de dollars en faveur de l'Ukraine. Le pays est confronté "à une très grave crise humanitaire et économique" depuis le début de la guerre, "les besoins de financement sont importants, urgents et pourraient augmenter considérablement à mesure que la guerre se poursuit", a assuré la directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva.

>> Suivez les dernières actualités sur l'Ukraine dans notre direct

"Les pertes tragiques en vies humaines, les énormes flux de réfugiés et l'immense destruction des infrastructures et des capacités de production causent de graves souffrances humaines et conduiront à une profonde récession cette année."