Guerre en Ukraine : les enseignes occidentales et américaines suspendent leurs activités en Russie

Le poids des sanctions économiques et du boycott de la Russie commencent à avoir des répercussions importantes sur le quotidien des Russes. Les grandes enseignes occidentales tirent le rideau à l'exemple de H&M, Hermès mais aussi les fast foods. Mercredi 9 mars, c'est au tour de Mc Donalds de fermer ses 850 restaurants dans le pays.



Au coeur de Moscou (Russie), une artère commerçante est presque vide. Les portes sont closes et les rideaux baissés, mercredi 9 mars. Une affiche sur un magasin indique "boutique temporairement fermée".

Toutes les enseignes appartiennent à des groupes européens ou américains. "Je ne peux plus regarder mes films préférés sur Netflix, acheter mes marques préférées parce qu'elles sont toutes fermées maintenant", dit une jeune femme russe. "Je n'aime pas ça, tous les magasins ferment, les showrooms automobiles aussi, je suis contre cette guerre et pour des négociations au plus vite", confie un autre homme.

L'économie russe bouleversée

Jeudi 3 mars, juste avant la fermeture annoncée, les Russes se sont précipités dans les enseignes occidentales à l'image d'Ikea. Le magasin suédois ferme ses 17 points de vente en soutien à l'Ukraine. Mercredi 9 mars, c'est au tour de Macdonald de fermer ses portes. Des clients sont venus profiter d'une dernière bouchée. "Je pense que c'est terrible que ça touche le quotidien des gens", déplore une femme.

Le géant Macdo possède 850 restaurants dans le pays. Dans un communiqué, la marque fait cependant la promesse de maintenir le salaire des employés en Russie. Pour de nombreux Moscovites, l'économie du pays est déjà bouleversée, notamment après deux ans de pandémie de Covid-19.