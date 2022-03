Guerre en Ukraine : les enfants pris dans le conflit

Les plus jeunes font aussi partie des victimes, mortes ou blessées dans la guerre en Ukraine.

Ils subissent les violences et l’exode, totalement impuissants. En Ukraine, depuis une semaine, les enfants de la guerre vivent un drame qu’ils ne comprennent pas. Ils sont parfois également les victimes des balles et des explosions. "Montrez à Poutine les yeux de cet enfant et les yeux de ce médecin", s’indigne ainsi un urgentiste de Marioupol qui n’est pas parvenu à sauver une fillette.

Exil forcé

À Tchernihiv, près de la frontière Biélorusse, la maternité continue de fonctionner malgré la guerre. "Il y avait des tirs dehors. Heureusement, j’ai accouché dans le couloir, loin des fenêtres. Ensuite on a éteint les lumières, puis j’ai été transférée dans un abri anti-bombes", se souvient cette jeune mère qui a donné la vie dans une ambiance macabre. Pour d’autres enfants encore, cette guerre est synonyme d’un exil forcé. Face à l’afflux d’enfants parmi les réfugiés dans les camps, les humanitaires collectent vêtements et jouets. Maigre consolation pour ces enfants déracinés.