Guerre en Ukraine : Marioupol, prochaine cible de l’armée russe ?

Côté séparatiste, le dispositif militaire devient de plus en plus impressionnant à mesure que l'on s'approche de Marioupol (Ukraine). On y voit des camions militaires des forces séparatistes, mais aussi des blindés garés sur le bas-côté, et des chars cachés derrière des maisons. Des dizaines d’autobus amènent de nouvelles recrues en direction du front. Jeudi 24 février, des dizaines de chars russes ont pris la direction de Marioupol.

Vladimir Poutine reconnaît l’indépendance de tout le Donbass, dont Marioupol

Depuis son domicile, dans le dernier village avant la ligne de front, un homme entend des bombardements. Il soutient l’offensive russe. Vladimir Poutine l’a dit, il reconnaît l’indépendance de tout le Donbass, et pas seulement de la partie aux mains des séparatistes. Ça comprend des zones jusque-là contrôlées par Kiev, et notamment la grande ville de Marioupol.