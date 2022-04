Guerre en Ukraine : les enfants et les adultes sont formés pour survivre

Un quartier résidentiel de Kharkiv (Ukraine) a de nouveau été bombardé, jeudi 31 mars. Des dizaines de magasins ont été incendiés et des appartements détruits. Les habitats de la deuxième ville d’Ukraine résistent et s'adaptent. Beaucoup se sont réfugiés dans le métro, où les plus jeunes apprennent les réflexes de la guerre. "Si tu trouves ça au sol, tu penses que c’est un jouet ou un truc intéressant. Mais, si tu regardes bien, tu vois que c’est similaire à des choses qui sont des mines et c’est très dangereux", explique aux enfants Yulia Gorlenko, spécialiste des mines.

Une formation en cas d’attaque chimique

Selon elle, l’avantage est que les enfants jouent aux jeux vidéo, où des objets sont des mines, donc ils savent à quoi cela ressemble. Des formateurs, avec l’aide de l’Unicef, informent les adultes sur les risques de munitions non exposées. L’inquiétude du moment est de pouvoir survivre en cas d’attaque chimique. "Ça nous servira, nous serons bien obligés d’aller chercher de la nourriture dehors", témoigne un habitant. Ils apprennent aussi à effectuer les premiers soins.