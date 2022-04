Guerre en Ukraine : une mère et sa fille cachées dans le métro de Kharkiv depuis un mois

Une mère et sa fille se cachent 20 mètres sous terre, dans le métro de Kharkiv (Ukraine). Elles se sont installées le plus en profondeur possible, vivant dans la pénombre depuis plus d’un mois. "C’est plus sûr ici car dans les couloirs du métro plus haut, on entend les bombardements. Psychologiquement, pour ma fille comme pour moi, c’est mieux", assure Svetlana. Grâce à sa mère, la petite fille de 8 ans n’a jamais entendu les bombes en un mois de guerre. "Je rêve que la guerre s’arrête vite et que les Ukrainiens gagnent", déclare la fillette.

Pas de douche ni de shampoing depuis un mois

Habituellement, Svetlana travaille dans une banque. Désormais, son quotidien est de protéger sa fille. Ce jour-là, elle remonte dans les couloirs du métro​, car un spectacle pour les enfants est annoncé. Les enfants s’amusent et partagent une bataille de ballons. C’est un moment émouvant pour les parents, même si les cœurs sont lourds. "De l’autre côté, je sais que les gens souffrent, je suis très partagée", confie Svetlana. Mais il faut ensuite vite redescendre. La mère et sa fille passent aux toilettes, où il n’y a pas de douche ni de shampoing depuis un mois. Svetlana est déterminée à rester dans les entrailles du métro tant que les bombardements n’auront pas cessé.