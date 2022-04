Guerre en Ukraine : les effets des sanctions économiques en Russie

Jeudi 7 avril, au 43ᵉ jour de guerre en Ukraine, les sanctions économiques occidentales sont peu visibles à Zvenigorod (Russie), non loin de Moscou, où la plupart des produits consommés sont locaux. Dans la majorité des commerces russes, l'effet des sanctions économiques occidentales se traduit par une hausse des prix. "Le café, ça a pas mal augmenté, de 15 à 20 %", explique un commerçant.

1 000 euros pour la vidange d'une voiture

Certains secteurs, comme les garagistes ont plus souffert. L'entretien des voitures devient un luxe. "L'entretien ça devient n'importe quoi, il faut compter 1 000 euros pour une vidange sur une [voiture] allemande de haute gamme. Des pièces de rechange, on en a encore, mais les prix ont été multipliés par trois ou quatre", constate Dimitri Karmanoski, gérant de garage. Au quotidien, les classes moyennes supérieures et les jeunes urbains, habitués à un mode de vie plus occidental, sont les plus pénalisés par les sanctions économiques.