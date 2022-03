Guerre en Ukraine : les contrôles aux frontières ukrainiennes sont renforcés

À la frontière entre l'Ukraine et la Roumanie, lundi 28 mars, plus d'un mois après le début de la guerre en Ukraine, le flot de réfugiés est ininterrompu. L'Europe a décidé d'accueillir ses millions d'habitants, composés à 90 % de femmes et d'enfants, les hommes étant restés combattre. Pour passer, les réfugiés doivent disposer d'un passeport ukrainien. La Roumanie a appelé en renfort des policiers allemands afin de sécuriser ses 650 km de frontière sauvage.



45 véhicules en renfort

"Les Allemands sont venus avec leur véhicule et ainsi, ils nous apportent une aide réelle, efficace avec leur logistique", rapporte Minodora Racnea, porte-parole de la police roumaine aux frontières. En tout, 45 véhicules allemands sont venus en renfort pour patrouiller. Des drones et un hélicoptère peuvent également être mobilisés. Dans ces régions rurales, les autorités roumaines n'ont pour le moment pas observé de filières de clandestins.