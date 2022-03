Guerre en Ukraine : les conséquences de la guerre sur les entreprises françaises

Les entreprises souffrent des hausses de prix de l'énergie et des matières premières. En région parisienne, une PME, qui fabrique des gaines de ventilation avec du zinc et du fer provenant d'Ukraine et de Russie, s'inquiète.

Les entreprises françaises sont en manque d'acier, de bois ou d'aluminium. Avec l'épidémie de Covid-19 et la guerre en Ukraine, la pénurie frappe certaines matières premières et fait flamber leur prix. À Sucy-en-Brie (Val-de-Marne), l'entreprise Ceretti fabrique des gaines de ventilation, à base de zinc et d'acier venus d'Ukraine.

Se fournir en Chine ou en Turquie

Le patron a deux mois de stocks d'avance, mais avec la forte demande mondiale et le surcout des transports, il craint devoir payer sa prochaine commande au prix fort. "Ce sont mes fournisseurs qui vont chercher, à droite à gauche, qui vont sans doute aller par le biais de la Turquie, de la Chine, de l'Inde, chercher des métaux ailleurs. Donc on va les payer entre 20 et 30% de plus dans les semaines qui arrivent", estime Olivier Trayaux, le directeur de l'entreprise. La situation inquiète également les employés, qui craignent de se retrouver au chômage.